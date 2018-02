Speciale commissie voor toelating pesticiden

dinsdag 6 februari 2018 , 15:26

gewijzigd

Bron: © European Union

STRAATSBURG (ANP) - Een speciale commissie van het Europees Parlement gaat onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt. Een meerderheid stemt in met de oprichting van het comité naar aanleiding van de recent verlengde vergunning met vijf jaar voor de omstreden onkruidverdelger glyfosaat.

De glyfosaatvergunning werd mede gebaseerd op het oordeel van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) dat de stof niet kankerverwekkend is. Volgens tegenstanders was de autoriteit echter niet kritisch genoeg over onderzoek dat chemiereus Monsanto, producent van het glyfosaathoudende middel Roundup, heeft aangeleverd. De commissie zal ook naar mogelijke belangenconflicten kijken.

,,Het is tijd dat de onderste steen boven komt’’, zegt EU-parlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). ,,Veel wetenschappers en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben keer op keer gewezen op de gevaren van glyfosaat. Naast het risico op kanker is ook steeds gewaarschuwd voor vervuiling van grondwater en rivieren, en voor de hormoonverstorende werking. Die risico’s zijn nooit écht serieus genomen door de bevoegde instanties en de Europese Commissie,” aldus Hazekamp.

Maar volgens Annie Schreijer-Pierik (CDA) is de parlementscommissie ,,totaal onnodig en overbodig''. ,,Nu wordt door allerlei politici een oordeel geveld over objectief wetenschappelijk onderzoek en onafhankelijke adviezen. Er is een terechte vrees dat deze commissie zal worden gedomineerd door emoties en verdraaiingen.'' Gewasbeschermingsmiddelen zijn volgens haar essentieel voor de voedselvoorziening.

De commissie kan getuigen oproepen en niet-openbare studies opvragen.

Terug naar boven