Juncker voorziet ruzie over zijn opvolging

dinsdag 6 februari 2018 , 13:20

Bron: The Council of the European Union

STRAATSBURG (ANP) - Jean-Claude Juncker voorspelt een conflict tussen de Europese regeringen en het Europees Parlement over zijn opvolger als voorzitter van de Europese Commissie in 2019. Hij zei dit in het EU-parlement in Straatsburg.

De Luxemburger zei dat een groot aantal EU-leiders af wil van het systeem van zogenoemde Spitzenkandidaten dat voor het eerst bij de vorige Europese verkiezingen in 2014 werd toegepast. ,,Het gevaar is groot. Deze lidstaten willen terug naar het verleden, maar het is nu 2018. We hebben meer democratie nodig. Dit wordt een conflict tussen dit huis en de regeringsleiders.’’

Vroeger onderhandelden de EU-leiders maandenlang in achterkamertjes over wie de topbaan kreeg. In 2014 besloten de grote politieke fracties in het EU-parlement elk een eigen 'topkandidaat' aan te wijzen die bij verkiezingswinst automatisch de baas van het dagelijks bestuur van de EU wordt. Zo werd Juncker, de kandidaat van de Europese Volkspartij, de eerste commissievoorzitter via dit systeem.

Onder meer Nederland is tegen deze procedure.

