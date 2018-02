Tegenstanders brexit vangen bot bij rechter

dinsdag 6 februari 2018 , 12:38

EDINBURGH (ANP/RTR) - Britse brexit-tegenstanders hebben bot gevangen voor de rechter. Ze wilden aan het Europees Hof van Justitie voorleggen of het Verenigd Koninkrijk eenzijdig het besluit kan terugdraaien om de Europese Unie te verlaten.

De Schotse politici wilden via het Europees Hof vaststellen dat de Britten in theorie het recht hebben het brexit-proces te stoppen, ook als de andere 27 EU-lidstaten dwarsliggen. Een rechtbank in Schotland zag weinig brood in de zaak en weigerde die door te verwijzen naar het hof in Luxemburg.

,,Permissie om door te gaan is geweigerd'', zei rechter J. Raymond Doherty. Een advocaat van de politici kondigde aan in hoger beroep te gaan.

De politici die naar de rechter stapten, komen uit districten die in 2016 tegen een vertrek uit de EU stemden. De Britse regering heeft voor zover bekend overigens geen plannen om de brexit terug te draaien.

Terug naar boven