PvdA wil debat in Europees Parlement over werkvergunningen Noord-Koreanen

dinsdag 6 februari 2018

GORINCHEM/STRAATSBURG (ANP) - Scheepsbouwer Damen Shipyards zegt niets te hebben gemerkt van Noord-Koreaanse slavenarbeid bij Poolse scheepswerven waar het zaken mee deed. Ook baggeraar Boskalis, die tussen 2009 en 2013 vier scheepsrompen liet bouwen bij één van de werven, zegt bij inspecties geen signalen te hebben gekregen dat er Noord-Koreaanse arbeiders werden uitgebuit.

Het LeidenAsiaCentre van de Universiteit Leiden schreef in een rapport dat onder meer bij twee scheepswerven in Polen Noord-Koreaanse arbeiders werken. Die worden vanuit hun vaderland naar het buitenland gestuurd en hebben daar nauwelijks vrijheid. Ook wordt het grootste deel van hun salaris door de Noord-Koreaanse staat geïnd. Bovendien worden de arbeiders onder druk gezet omdat hun familie in Noord-Korea achter moet blijven.

Damen bestelde via dochter Maaskant Stellendam diverse scheepsrompen bij de Poolse scheepsbouwer Crist, maar heeft tijdens controles hen niet aangetroffen. ,,Wij betreuren dit en staan hier niet achter'', benadrukt een woordvoerder. Damen plaatste sinds 2015 geen bestellingen meer bij Crist. ,,Er was geen werk meer.''

Boskalis inspecteerde de Poolse scheepswerf waar zij zaken meededen uitgebreid toen de eerste van vier scheepsrompen in 2009 werd gebouwd. ,,Die bouw hebben we intensief begeleid. Er waren toen geen indicaties van misstanden'', aldus een woordvoerder. Na 2013 bestelde Boskalis geen schepen meer.

Beide bedrijven zeggen de berichten mee te nemen bij het geven van toekomstige orders.

Europarlementariër Agnes Jongerius PvdA) bepleit sancties voor alle betrokken bedrijven. ,,Dat zal niet gemakkelijk zijn, maar juridisch zeker niet onmogelijk. We hebben ervaring in de kledingindustrie, waar bedrijven die zaken deden met foute fabrieken bestraft zijn.”

De oud-vakbondsvrouw wil dat alle werkvergunningen voor Noord-Koreanen in Europa worden ingetrokken. Ze gaat samen met haar collega Kati Piri een debat aanvragen om de Europese Commissie daarin mee te krijgen. De EU-landen hebben al besloten werkvergunningen voor Noord-Koreanen niet meer te verlengen.

