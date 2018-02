Lidmaatschap EU: Kosovo enthousiast, Servië een stuk minder

dinsdag 6 februari 2018 , 10:30

Bron: European Commission

DEN HAAG (PDC) - Kosovaren zijn enthousiast over het EU-lidmaatschap, waar Serviërs deelname een stuk minder zien zitten. Dat blijkt uit onderzoek van de Regionale Samenwerkingsraad.

Verspreid over de Balkan, ziet 54% van de bevolking het lidmaatschap van de EU als positief. In Kosovo en Albanië is dat zelfs respectievelijk 90% en 80%. Servië en Bosnië-Herzegovina zijn kritischer over het lidmaatschap. Zo staat slechts 26% van de Serviërs en 31% van de Macedoniërs positief tegenover het lidmaatschap.

De Regionale Samenwerkingsraad deed ook onderzoek naar wanneer de landen verwachten het lidmaatschap te verkrijgen. In Kosovo en Albanië verwacht een kleine 40% in 2020 lidstaat te zijn. 38% procent van de Serviërs daarentegen verwacht nooit lid te worden.

De Europese Commissie presenteert later vandaag haar uitbreidingsstrategie voor de Westelijke Balkan aan het Europees Parlement. De Balkan landen zullen door de presentatie van de uitbreidingsstrategie meer inzicht krijgen in hun (eventuele) toetredingsprocedure.

Bron: Politico Europe

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven