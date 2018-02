Zittend president wint verkiezingen Cyprus

zondag 4 februari 2018 , 20:20

Bron: The Council of the European Union

NICOSIA (ANP/RTR) - Zittend president Nicos Anastasiades (71) heeft de Grieks-Cypriotische presidentsverkiezing gewonnen. Dat bleek zondagavond nadat alle stemmen waren geteld. Zijn tegenstander, de linkse kandidaat Stavros Malas, erkende zijn nederlaag en feliciteerde Anastasiades.

Anastasiades kreeg 56 procent van de stemmen, zijn tegenstander 44. Eerder wezen de exitpolls meteen na het sluiten van de stembureaus al op een nakende overwinning voor Anastasiades, die nu vijf jaar verder kan regeren.

De Grieks-Cyprioten konden zondag stemmen in de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezing. In de eerste verkiezingsronde op 28 januari kreeg Anastasiades 35,51 procent van de stemmen en Malas 30,24 procent.

Cyprus werd gesplitst door een Turkse invasie in 1974 na een korte door Griekenland geïnspireerde staatsgreep. De EU-lidstaat heeft een van 's werelds langst bestaande vredesmachten met Grieks-Cyprioten in het zuiden, en Turks-Cyprioten in het noorden. Vredesbesprekingen liepen vorig jaar stuk op de rol die Turkije zou kunnen spelen in een weer verenigd Cyprus.

Waarnemers zeggen dat Anastasiades vooral werd beloond voor de manier waarop hij het land liet herstellen van de economische crisis in 2013, kort nadat hij voor het eerst was gekozen.

Terug naar boven