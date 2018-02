Grieks-Cyprioten opnieuw naar de stembus

zondag 4 februari 2018 , 8:10

NICOSIA (ANP/RTR) - De Grieks-Cyprioten gaan zondag naar de stembus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezing. De zittende president Nicos Anastasiades (71) neemt het op tegen de linkse kandidaat Stavros Malas.

In de eerste verkiezingsronde op 28 januari kreeg Anastasiades 35,51 procent van de stemmen en Malas 30,24 procent.

Cyprus werd gesplitst door een Turkse invasie in 1974 na een korte door Griekenland geïnspireerde staatsgreep. De EU-lidstaat heeft een van 's werelds langst bestaande vredesmachten met Grieks-Cyprioten in het zuiden, en Turks-Cyprioten in het noorden. Vredesbesprekingen liepen vorig jaar stuk op de rol die Turkije zou kunnen spelen in een weer verenigd Cyprus.

Anastasiades, die in de gesprekken de Grieks-Cypriotische kant vertegenwoordigde, kreeg thuis te maken met kritiek omdat hij ofwel te toegevend was, of, zoals Malas suggereert, tactische blunders maakte om de impasse op te lossen. Anastasiades spreekt beide aantijgingen tegen.

De afgevallen kandidaten uit de eerste ronde weigerden hun steun aan Anastasiades of Malas uit te spreken. Dat is ongebruikelijk bij een beslissende stemronde op Cyprus waar de tussenliggende week gewoonlijk wordt gebruikt om allianties aan te gaan.

