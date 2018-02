Onderhandelingen brexit volgende week hervat

vrijdag 2 februari 2018 , 13:03

Bron: European Commission

BRUSSEL/LONDEN (ANP) - De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zitten volgende week weer om tafel over de situatie na de brexit. De overgangsperiode na het Britse vertrek uit de EU op 29 maart 2019 is een belangrijk gespreksonderwerp.

EU-onderhandelaar Michel Barnier is maandag in Londen voor een ontmoeting met brexitminister David Davis. ,,Een belangrijke volgende stap in ons werk om een nieuw partnerschap op te bouwen’’, liet de Brit weten.

De onderhandelingsteams gaan dinsdag in Brussel verder, waarbij de kwestie van de Iers-Noord-Ierse grens weer wordt aangesneden. De kwestie van burgerrechten zal ook ter tafel komen. De Britse premier Theresa May wil dat EU-burgers die na het Britse vertrek naar haar land verhuizen minder rechten krijgen, maar dat is voor de Europese kant niet aanvaardbaar.

Voor de EU is nog altijd onduidelijk wat voor relatie Londen wil na de transitieperiode, die loopt tot uiterlijk 31 december 2020. De regels van de interne markt en douane-unie gelden dan niet meer voor de Britten. Zij komen volgende week vrijdag met informatie over hun positie, liet de Europese Commissie weten.

