Veel minder asielaanvragen in Europa

donderdag 1 februari 2018 , 14:57

Bron: The Council of the European Union

VALLETTA (ANP) - Het aantal asielaanvragen in de 28 lidstaten van de EU, Zwitserland en Noorwegen is vorig jaar met 43 procent gedaald tot bijna 707.000, meldt het Europese asielagentschap EASO. Dit aantal is nog wel hoger dan in 2014, het jaar voordat Europa met een enorme toestroom van migranten te maken kreeg.

De meeste aanvragen werden voor het vijfde jaar op rij door Syriërs gedaan (ruim 98.000), gevolgd door Irakezen, Afghanen en Nigerianen, goed voor elk meer dan 40.000 aanvragen.

Volgens EU-commissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) tonen de cijfers aan dat Europa op het goede spoor zit. De collectieve inspanningen van de afgelopen jaren om migratie in te dammen en de grenzen beter te beschermen hebben volgens hem resultaat gehad. Europa blijft wel het continent van solidariteit, openheid en tolerantie, aldus de Griek.

Vorig jaar namen de dertig landen samen over bijna een miljoen aanvragen een beslissing in eerste aanleg. In 40 procent van de gevallen werd een status toegekend. Eind 2017 was er over 462.532 aanvragen nog geen beslissing genomen. Dat is de helft minder dan een jaar eerder.

