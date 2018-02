EU-president Tusk langs bij Rutte op Catshuis

donderdag 1 februari 2018 , 13:46

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (ANP) - Premier Mark Rutte ontvangt maandag voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad. Het gesprek tijdens een werkdiner op het Catshuis in Den Haag dient als voorbereiding op de informele Europese Raad van 23 februari, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag.

De naam van Rutte werd vorig jaar geregeld genoemd als mogelijke opvolger van Tusk. Met klare taal - Dat ga ik niet worden, dat is uitgesloten - maakte Rutte in december een eind aan speculaties over een eventueel voorzitterschap van de raad van Europese leiders in Brussel.

