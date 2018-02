EU-ambassadeurs bijeen voor jubileum

donderdag 1 februari 2018 , 12:37

BRUSSEL (ANP) - Het is precies 60 jaar geleden dat de Nederlandse permanente vertegenwoordiging (PV) voor Europese instellingen in Brussel werd opgericht. Van de tien ambassadeurs die op die de post voor de Nederlandse belangen zijn opgekomen, zijn er nog vier in leven.

Drie van hen, samen goed voor 25 jaar ervaring, komen donderdag bijeen om bij het jubileum stil te staan: de huidige EU-ambassadeur Robert de Groot, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot en Tom de Bruijn. Diens opvolger Pieter de Gooijer, de vorige ambassadeur en nu gestationeerd in Parijs, is verhinderd.

De zogenoemde PV begon in 1958 bij de voorlopers van de Europese Unie: de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom). In eerste instantie had vooral het ministerie van Economische Zaken een stevige vinger in de pap, later volgden andere ministeries.

De PV is tegenwoordig een spin in het web, en heeft dagelijkse contacten met Den Haag en ambassadeurs van andere landen. De 135 medewerkers van de EU-ambassade volgen de talrijke overleggen en bereiden Europese ministerraden en toppen voor. De Permanente Vertegenwoordiger wordt geacht het overzicht te bewaren.

