Europese Unie omarmt blockchaintechnologie

donderdag 1 februari 2018 , 11:52

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie ziet veel potentie in blockchaintechnologie, waarmee digitale informatie in stukken wordt gehakt en decentraal opgeslagen. Blockchain kan een nieuw fundament vormen voor grote delen van onze economie, zei EU-commissaris Mariya Gabriel (Digitale Economie en Samenleving) bij de lancering van het EU Blockchain Observatorium en Forum, die de beste experts bijeen moeten brengen.

De ambitie is dat de EU een wereldleider wordt in de ontwikkeling en uitrol van blockchain. ,,Europa kan het zich niet veroorloven deze kans te missen.’’ Naast bedrijven kunnen burgers er volgens Gabriel ook hun voordeel mee doen.

Blockchaintechnologie biedt zekerheid in zakelijke transacties en heeft al voet aan de grond in de financiële sector, maar ook in de gezondheidszorg, logistiek en verzekeringswereld. De techniek vormt de basis van cryptovaluta als de bitcoin. Blockchain is een soort digitaal logboek, waarin alle handelingen worden bijgehouden door alle deelnemers, waardoor er niet mee kan worden geknoeid.

Via onderzoeksprogramma’s steekt de EU tot 2020 340 miljoen euro in blockchaingerelateerde projecten.

