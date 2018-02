Verkoop elektrische auto's stevig in de lift

donderdag 1 februari 2018 , 8:00

© Europese Unie, 2014

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto's in Nederland zat afgelopen jaar stevig in de lift. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de verkoop met maar liefst 132 procent, zo blijkt uit verkoopcijfers die de Europese brancheorganisatie ACEA publiceerde. Ook binnen de gehele Europese Unie (EU) was er sprake van een stevige stijging.

In Nederland werden in 2017 bijna 10.000 nieuwe volledig elektrisch aangedreven auto's verkocht. Een jaar eerder waren dat er 4268. Binnen de EU werd vorig jaar een groeispurt gemeten van bijna 50 procent tot 133.000 auto's.

Waar de verkoop van elektrische auto's in de lift zat, stagneerde de verkoop van hybride auto's met een stekker. Daar werden er in Nederland nog maar 1158 van verkocht, wat op jaarbasis een daling met bijna 94 procent betekende. In Europa zijn hybride auto's met stekker nog wel populair, gelet op de stijging met 33 procent tot 142.709 auto's.

Terug naar boven