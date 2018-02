Europarlementariërs monsteren pulsvisserij

donderdag 1 februari 2018 , 4:00

DEN HAAG (ANP) - Een nieuwe stap in het charmeoffensief dat Nederland op touw heeft gezet om het dreigende verbod op de pulskorvisserij te voorkomen. Een groep leden van het Europees Parlement neemt donderdag een kijkje bij Nederlandse pulskorvissers en gaat langs bij minister Carola Schouten van Landbouw. Onder hen is ook de Europarlementariër die over het lot van de vissers gaat onderhandelen met de Europese Commissie en met de lidstaten.

De Nederlandse Europarlementariër Annie Schreijer neemt een aantal fractiegenoten op sleeptouw langs vissersplaatsen Yerseke, Stellendam en Scheveningen. De Brusselse politici, uit allerlei EU-lidstaten, maken allen deel uit van de visserijcommissie van het Europees Parlement. Aan het eind van de middag zijn ze uitgenodigd op het ministerie van Landbouw.

Het Europees Parlement stemde twee weken geleden voor een verbod op pulsvissen, waarbij platvis met stroomschokjes wordt opgeschrikt en het net ingedreven. Het heeft de Spanjaard Gabriel Mato opgedragen de Europese Commissie en de regeringen van de lidstaten te winnen voor zo'n verbod. Die onderhandelingen moeten in de loop van volgende maand beginnen.

