Brexit en CO2-kwestie slecht voor autoverkoop

woensdag 31 januari 2018 , 18:43

BRUSSEL (ANP) - De autosector zal dit jaar last hebben van de aanhoudende onzekerheid over de brexit en de problemen rondom de CO2-uitstoot van auto's. De Europese branchevereniging ACEA voorziet voor dit jaar een groei van 1 procent, waar afgelopen jaar de markt nog met 3,4 procent groeide.

Volgens ACEA-preses Carlos Tavares is de auto-industrie weer bijna op het niveau van tien jaar geleden, voordat de crisis uitbrak. Volgens hem is het herstel echter broos en is het voor automakers zaak om het concurrentievermogen van de industrie te verbeteren.

Vanuit Brussel is de roep om strengere regels omtrent CO2-uitstoot en testmethoden almaar luider. De Europese Commissie dringt volgens Tavares zelfs aan op puur elektrisch aangedreven voertuigen. Volgens de ACEA-bestuurder moet zoiets goed worden bekeken, gelet ook op het huidige beperkte marktaandeel van batterij-auto's en de economische en sociale gevolgen voor de sector.

Verder pleit hij voor een overgangsperiode van drie jaar om de brexit-onzekerheden het hoofd te bieden.

Terug naar boven