Britse regering geeft uitgelekt brexitrapport vrij

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering zal een uitgelekt rapport over de economische gevolgen van het vertrek uit de Europese Unie openbaar maken. De financiële commissie van het Lagerhuis had dat woensdag geëist. Eerder liet de regering weten bereid te zijn de parlementariërs alleen op ,,strikt vertrouwelijke basis'' inzage te geven in wat zij een eerste analyse van de impact van de brexit noemde.

Commissievoorzitter Nicky Morgan, die met haar team toezicht houdt op het ministerie van Financiën en de centrale bank, vond dat lang niet ver genoeg gaan. ,,Om ervoor te zorgen dat het parlement en het publiek optimaal geïnformeerd kunnen debatteren over de toekomst van het Verenigd Koninkrijk buiten de EU moet de regering dit document direct publiceren'', zei Morgan. Ze kreeg snel haar zin.

Uit het rapport, waarvan de nieuwssite BuzzFeed delen naar buiten bracht, zou blijken dat Groot-Brittannië los van de EU veel slechter af is dan gedacht. De economie zal jarenlang ernstig te lijden hebben onder het afscheid van Europa. Zelfs als er gunstig handelsverdrag wordt gesloten, zal over een periode van vijftien jaar de groei in alle economische sectoren lager uitvallen dan als EU-lid. In het geval van een harde brexit, zonder deal, is dat verschil nog veel groter.

De gelekte informatie was een klap voor de brexitstrategie en zette de positie van premier Theresa May verder onder druk. Een minister vond dat de analyse van ambtenaren niet al te serieus moest worden genomen, een ander riep de regering op haar standpunten te heroverwegen.

