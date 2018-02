Gedragscode Eurocommissarissen aangescherpt

woensdag 31 januari 2018 , 15:51

BRUSSEL (ANP) - Oud-leden van de Europese Commissie moeten voortaan tot twee jaar na hun vertrek toestemming vragen aan Brussel voordat ze een nieuwe baan kunnen aannemen. Dat was anderhalf jaar. De 'afkoelingstermijn' voor oud-voorzitters gaat naar drie jaar.

De maatregel is bedoeld om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan, als een ex-commissaris aan de slag gaat op zijn oude werkterrein. De snelle overstap van oud-voorzitter José Manuel Barroso in 2016 naar de bank Goldman Sachs zorgde voor veel kritiek. En oud-EU-commissaris Neelie Kroes overtrad de regels door een bijbaan niet op te geven.

De aangescherpte gedragscode die moet zorgen voor steviger ethische normen en meer transparantie, is woensdag in werking getreden. Een onafhankelijk ethisch comité, waarvan de adviezen openbaar worden, gaat hier controle op uitoefenen.

Commissarissen moeten voortaan ook alle investeringen boven de 10.000 euro opgeven. Overtreding van de gedragscode kan leiden tot een berisping of zelfs een stap naar het Hof van Justitie.

Vanaf eind volgende maand worden de reiskosten van commissarissen openbaar gemaakt. Ook mogen ze voortaan meedoen aan de Europese verkiezingen zonder dat zij hun taken hoeven neer te leggen, zo is verder besloten. Het Europees Parlement stemt hier naar verwachting volgende week mee in.

Lobbywaakhond Corporate Europe Observatory is niet onder de indruk van de maatregelen. De organisatie stelt dat die nieuwe ,,draaideurschandalen’’ niet zullen voorkomen en hoopt dat het Europees Parlement en de Europese Ombudsman druk uitoefenen om de regels verder aan te scherpen.

