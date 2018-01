Europees Hof: Appingedam mag winkel naar stadshart dwingen

dinsdag 30 januari 2018 , 17:52

LUXEMBURG (ANP) - Gemeenten mogen kleine winkels verplichten zich in het stadscentrum te vestigen in plaats van op een industrieterrein of winkelgebied voor omvangrijke detailhandel buiten de gemeente. Ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Dat blijkt uit een uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

De Raad van State had de hulp van het EU-hof ingeroepen voor een zaak in het Groningse Appingedam. De eigenaar van een aantal panden op Woonplein Appingedam aan de rand van de stad, Visser Vastgoed, wil een leegstaand pand verhuren aan kleding- en schoenenzaak Bristol. Volgens het bestemmingsplan is het Woonplein alleen bedoeld voor grote winkels die bijvoorbeeld meubels, keukens of auto's verkopen.

De gemeenteraad van Appingedam voert aan dat de winkel zich alleen in het stadscentrum kan vestigen om dat centrum leefbaar te houden en zo veel mogelijk structurele leegstand in de binnenstad te voorkomen. Het EU-hof vindt dat vanwege het algemeen belang een aannemelijk argument.

