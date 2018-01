CDU/CSU en SPD eens over heikel punt: akkoord dichterbij

dinsdag 30 januari 2018 , 11:33

Bron: The Council of the European Union

BERLIJN (ANP/DPA) - De partijen die in Duitsland onderhandelen over een nieuwe coalitie zijn het eens geworden over gezinshereniging van bepaalde vluchtelingen, een belangrijk strijdpunt. Een nieuw kabinet met de combinatie CDU/CSU en SPD is daarmee weer een stapje dichterbij gekomen.

De partijen stonden onder druk omdat half maart de huidige regeling afloopt. Het gaat om vluchtelingen met een bepaalde status die gezinsleden naar Duitsland willen halen.

Afgesproken is onder meer dat tot 1 augustus geen herenigingen plaatsvinden. Daarna is er een maximum van duizend mensen per maand dat naar Duitsland mag komen.

Bondskanselier Angela Merkel wil voor eind volgende week de onderhandelingen hebben afgerond. Alle leden van de SPD mogen daarna nog stemmen over het behaalde akkoord.

