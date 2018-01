Economie eurozone groeit 0,6 procent in vierde kwartaal

dinsdag 30 januari 2018 , 11:03

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2017 met 0,6 procent gegroeid in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een voorlopige raming.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. In het derde kwartaal was nog sprake van een groei met 0,7 procent. Dit cijfer werd herzien van een eerder gemelde vooruitgang met 0,6 procent. In vergelijking met een jaar eerder groeide de economie van de eurolanden met 2,7 procent.

Voor de gehele Europese Unie meldde Eurostat ook een groei met 0,6 procent op kwartaalbasis en 2,6 procent op jaarbasis. Voor zowel de eurozone als de gehele EU was over heel 2017 sprake van een economische vooruitgang met 2,5 procent.

