Minister Bruins heeft vertrouwen in rechtszaak tegen EMA

dinsdag 30 januari 2018 , 14:11

Bron: © Hans Nielen

DEN HAAG/BRUSSEL (ANP) - Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) ziet een rechtszaak tegen de vestiging van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) in Amsterdam met vertrouwen tegemoet. Hij wijst erop dat de aanwijzing van Amsterdam volgens de regels is verlopen.

Bruins reageert op de overweging van Italië om de EMA-verhuizing van Londen naar Amsterdam aan te vechten. De Italianen wijzen erop dat EMA zorgen heeft geuit over de beschikbare werkruimte in de tijdelijke huisvesting in Amsterdam. Milaan verloor uiteindelijk van de Nederlandse hoofdstad na stemmingen en een loting.

De minister zegt kennis te nemen van het Italiaanse besluit. ,,We zien de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet. De stemming heeft conform de regels plaatsgevonden.''

Volgens Bruins wordt in goede samenwerking met EMA de komst van het bureau naar Amsterdam uitgewerkt. Het EMA moet voor 30 maart volgend jaar van Engeland naar Nederland zijn verhuisd, omdat de Britten dan de Europese Unie verlaten.

De Europese Commissie voelt zich geen partij in de ophef die over de vestiging van het agentschap is ontstaan. ,,Dat was een besluit van de 27 lidstaten’’, aldus een woordvoerder. Het dagelijks EU-bestuur maakte indertijd een beoordeling van alle negentien biedingen die als basis diende voor de onderhandelingen over de nieuwe plek.

Volgens Italië zou door de tijdelijke werkruimte bij station Sloterdijk de continuïteit van het werk van EMA niet gewaarborgd kunnen worden, terwijl dat een van de belangrijkste criteria was voor de keuze van een nieuwe plek.

De commissie zegt dat haar evaluatie van de biedingen volkomen open en duidelijk was.

