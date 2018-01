Rapport: GB economisch slechter af na brexit

dinsdag 30 januari 2018 , 1:04

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/RTR) - In een vertrouwelijk rapport van de Britse regering over de gevolgen van brexit is te lezen dat ,,alle sectoren van de Britse economie te lijden zullen hebben van het Britse vertrek uit de Europese Unie.''

De Amerikaanse nieuwssite Buzzfeed meldt dat het inzage heeft gehad in het rapport met de naam EU Exit Analyse, dat eerder deze maand geschreven is. Brexitminister David Davis weigerde een reactie te geven op het uitgelekte rapport. Een woordvoerder van de regering weigerde eveneens te reageren.

Volgens het rapport ligt de groei van de Britse economie de komende vijftien jaar vijf procent lager dan wanneer het land binnen de EU zou zijn gebleven. Dat is onder de voorwaarde dat de Britten een voor hen gunstig handelsverdrag met de EU afsluiten. Doen ze dit niet dan loopt het verschil op tot acht procent.

De economische tegenvaller zou gelden voor alle economische sectoren in alle regio's van het land. Zwaarst getroffen regio's zijn het noordoosten, de westelijke Midlands en Noord-Ierland.

Eind vorige week maakte de gouverneur van de Bank of England al bekend dat de keuze van de Britse bevolking voor een brexit de economie van het Verenigd Koninkrijk tot nu toe al tientallen miljarden ponden heeft gekost.

