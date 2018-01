Europa wil zicht op bitcoinbezitter

maandag 29 januari 2018 , 21:52

BRUSSEL (ANP) - Instellingen die cryptovaluta zoals bitcoins omzetten in bijvoorbeeld euro's en dollars moeten in de toekomst kunnen garanderen dat bij de transactie geen sprake is van witwassen. Zo’n klantenonderzoek dat financiële instanties nu al moeten doen bij ongebruikelijke transacties gaat ook gelden voor bedrijven die werken met een digitale portemonnee, zoals PayPal.

De commissies Burgerlijke Vrijheden en Economische Zaken van het Europees Parlement gaven maandag hun zegen aan een akkoord dat onderhandelaars hier vorige maand over sloten. Daarmee scherpt de EU de zogeheten vierde antiwitwasrichtlijn aan, onder meer bedoeld om de financiering van terrorisme tegen te gaan.

Een belangrijk nieuw onderdeel is dat lidstaten worden verplicht een openbaar register (UBO) op te zetten waarin staat wie de werkelijke begunstigde is van een trustfonds. EU-landen moeten al zo’n register voor bedrijven hebben.

