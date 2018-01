Roemenië kiest eerste vrouwelijke premier

maandag 29 januari 2018 , 18:20

Bron: Copyright: © European Union 2017 - Source : EP.

BOEKAREST (ANP/DPA) - Het parlement van Roemenië is maandag akkoord gegaan met benoeming van de sociaaldemocraat Viorica Dancila tot premier. Zij is de eerste vrouwelijke premier van het land. De parlementariërs spraken tevens vertrouwen uit in het nieuwe kabinet.

Dancila kreeg 186 stemmen voor en 136 stemmen tegen. Ze gaat leiding geven aan het derde kabinet van de sociaaldemocraten (PSD) en de liberale coalitiepartner (ALDE) sinds de verkiezingszege in december 2016.

De vorige regeringsploegen sneuvelden omdat zij in aanvaring kwamen met partijvoorzitter Livia Dragnea van PSD over hervormingen van het rechtssysteem.

