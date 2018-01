Volkswagen moet nog 34.000 diesels repareren

maandag 29 januari 2018 , 16:12

BRUSSEL (ANP) - Volkswagen heeft ruim 71.000 van de bijna 105.000 ‘sjoemeldiesels’ in Nederland gerepareerd. Ruim twee jaar na ‘dieselgate’ ligt het percentage onder de 70, lager dan het Europese gemiddelde. Europa-breed voldoet nog altijd ruim een kwart niet aan de regels, blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

EU-commissaris Vera Jourová (Consumentenrechten) had van de Duitse autofabrikant geëist dat de hersteloperatie van met software gemanipuleerde dieselauto’s nog in 2017 zou zijn afgerond. Toen dat niet lukte, beloofde het concern vorige maand meer haast te maken met het terughalen van de auto’s.

Ook bij andere merken van de Volkswagen-groep moeten nog veel Nederlandse voertuigen worden teruggeroepen. Van de bijna 22.000 Skoda’s is iets meer dan de helft in de garage geweest. Bij Audi en Seat is dat respectievelijk ruim 61 en 76 procent. Over Porsche zijn geen cijfers beschikbaar.

EU-commissaris Elzbieta Bienkowska (Interne Markt) had vorig jaar geopperd de nog niet herstelde auto’s in 2018 van de weg te halen. ,,Commissie en lidstaten moeten dit probleem veel ernstiger nemen'', vindt Kathleen Van Brempt, voorzitter van de commissie van het Europees Parlement die het schandaal onderzocht.

,,Op de ethiek van Volkswagen moeten we niet echt rekenen, nu ook duidelijk is geworden dat de groep de impact van uitlaatgassen niet enkel op apen, maar ook op mensen heeft getest in het labo'', aldus de Belgische sociaaldemocraat. ,,De lidstaten moeten beseffen dat ook in de echte wereld mensen nog steeds blootgesteld worden aan uitstootniveaus die gewoon illegaal zijn.''

