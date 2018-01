EU zal snel reageren op handelssancties VS

maandag 29 januari 2018 , 13:26

Bron: flickr/Gage Skidmore

BRUSSEL (ANP) - De EU zal ,,snel en gepast'' reageren als Washington de export van Europese producten naar de Verenigde Staten zou belemmeren. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie als reactie op de waarschuwing van president Donald Trump voor de gevolgen van de Europese handelspolitiek jegens de VS.

Trump klaagde zondag in een interview dat de VS hun producten de EU niet in krijgen. ,,Het is erg, erg moeilijk. En toch stuurt Europa ons spullen waar nauwelijks belasting over wordt geheven. Dat is heel oneerlijk."

Volgens Brussel gaat handel ,,niet om winnaars en verliezers''. ,,Wij in de Europese Unie geloven dat handel win-win kan en moet zijn. We geloven ook dat open en eerlijke handel op regels gebaseerd moet zijn'', aldus de woordvoerder.

Hij wilde niet zeggen of de commissie aanwijzingen heeft dat er Amerikaanse maatregelen in zicht zijn, of met welke sancties Europa daar op zou reageren.

