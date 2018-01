Tsjechische president Zeman herkozen

zaterdag 27 januari 2018 , 19:39

Bron: © Anton Bussemaker

PRAAG (ANP/DPA) - Milos Zeman (73) blijft president van Tsjechië. Hij versloeg in de tweede ronde van de verkiezing zijn onervaren rivaal Jiri Drahos met klein verschil. De pro-Russische Zeman kreeg 51,4 procent van de stemmen, genoeg voor een tweede termijn van vijf jaar.

De liberale hoogleraar scheikunde Drahos, politiek een onbeschreven blad, kwam uit op 48,6 procent. Hij richtte in tegenstelling tot Zeman de blik vooral op de Europese Unie, waarvan Tsjechië deel uitmaakt, en propageerde ,,fatsoen en respect''.

De opkomst was met 66,6 procent van de bijna 8,4 miljoen stemgerechtigden hoger dan vijf jaar geleden bij de eerste directe verkiezing van het staatshoofd. De president vertegenwoordigt Tsjechië in het buitenland, speelt een rol bij de regeringsvorming - belangrijk nu het minderheidskabinet van de populistische premier Andrej Babis het vertrouwen van het parlement kwijt is - en benoemt leden van het constitutionele hof.

Zeman bedankte zijn aanhangers op tv voor de steun. De krappe overwinning deed hem extra veel deugd. ,,Want het is mijn laatste politieke zege'', zei de herkozen president, ten teken dat hij na deze ambtsperiode van openbare toneel verdwijnt.

In de campagne wakkerde het team van Zeman de angst voor de dreigende ,,migratiegolf'' aan. Met de verkiezingsleus ,,Stop de immigranten en Drahos'' waarschuwde de zittende president voor de 'Welkom-cultuur' die in buurland Duitsland heerst. In het debat speelde het nauwelijks een rol dat de Tsjechische vreemdelingendienst vorig jaar slechts 172 vluchtelingen oppakte.

