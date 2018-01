Vele tientallen gewonden bij aanslag in Kabul

zaterdag 27 januari 2018 , 10:35

KABUL (ANP/DPA) - Bij een grote explosie van een vrachtauto die was beladen met springstof zijn zaterdag in het centrum van de Afghaanse hoofdstad Kabul meerdere doden en naar schatting bijna tachtig gewonden gevallen. De bomtruck ontplofte volgens plaatselijke media bij een controlepost van veiligheidstroepen, vlak bij een pand dat eerder het ministerie van Binnenlandse Zaken was en vlak bij een groot ziekenhuis.

In de buurt staan ook het gezantschap van de Europese Unie en ambassades van onder meer India en Zweden. Eerder deze maand was er een bloedige aanslag op het Intercontinental Hotel in Kabul. Woensdag was er een aanval op het kantoor van hulporganisatie Save the Children in Jalalabad, 125 kilometer ten oosten van Kabul.

