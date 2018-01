Unilever-baas krijgt Vrede van Nijmegen-prijs voor inzet voor Europa

vrijdag 26 januari 2018 , 13:04

NIJMEGEN (ANP) - Paul Polman, de hoogste baas van levensmiddelenconcern Unilever, krijgt de Vrede van Nijmegen Penning. Hij ontvangt de prijs voor zijn nationale en internationale inzet voor een duurzamere planeet, zo heeft de jury vrijdag in Nijmegen bekendgemaakt.

De Vrede van Nijmegen-prijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor Europa. Eerder kregen onder andere het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en voormalig voorzitter van de Europese Commissie Jacques Delors de penning.

Polman (61) is nauw betrokken bij klimaat- en duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Hij zegt te geloven in economische groei, maar niet ten koste van mensen en de planeet. Volgens de jury draagt duurzaamheid ,,in sterke mate bij aan de bestaanszekerheid en veiligheid voor mensen, nu en voor volgende generaties". Nijmegen is dit jaar duurzame hoofdstad van Europa.

De in 1678 gesloten Vrede van Nijmegen geldt als een belangrijk moment in de Europese geschiedenis. Tal van landen ondertekenden toen in verschillende verdragen de vrede en maakten daarmee een einde aan langlopende conflicten in Europa. Polman krijgt de penning op 5 april in de Nijmeegse St. Stevenskerk.

