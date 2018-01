GeenStijl dreigt EU met juridische stappen

vrijdag 26 januari 2018 , 11:29

AMSTERDAM (ANP) - GeenStijl dreigt de Europese Unie met juridische stappen als ze niet snel de ,,valse beschuldigingen'' aan het adres van de website over het verspreiden van nepnieuws rechtzet. Advocatenkantoor Kennedy Van der Laan schrijft in een brief dat de tekst op een speciale EU-website uiterlijk woensdag moet zijn verwijderd. Ook wil het weblog een rectificatie.

Op de EU-site wordt een artikel uit 2015 aangehaald waarin GeenStijl Oekraïne omschrijft als ,,een zeer corrupt en fascistisch'' land en ,,het centrum van internationale drugs- en mensenhandel''. De EU stelt dat deze informatie niet klopt en niet is gebaseerd op feiten.

De EU maakt zich volgens advocaat Jens van den Brink nu zelf schuldig aan het verspreiden van nepnieuws. ,,Door een website op te richten waarop ze allerlei correcte berichtgeving bestempelt als 'fake news'. Niet omdat het niet klopt, maar omdat die berichten kritisch zijn over een land dat de unie bij zich wil houden. Dus verspreidt ze zelf 'fake news' om dat gedaan te krijgen.''

Meer over... Europa probeert nepnieuws tegen te gaan

Terug naar boven