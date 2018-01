Cultureel Erfgoedjaar begint

vrijdag 26 januari 2018 , 4:00

Bron: © Liesbeth Weijs

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam wordt vrijdag het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 voor Nederland afgetrapt met een bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum.

Ons land doet mee met tal van evenementen op het gebied van erfgoed en Europa. Elke maand wordt ook een speciaal erfgoedthema belicht. In januari is dat ‘Creativiteit vanuit traditie’. In het Scheepvaartmuseum is dit weekeinde de expositie ‘De ambachtsman als ontdekkingsreiziger’. Erfgoed inspireert jonge kunstenaars en vormgevers tot nieuw gebruik van oude vormen en technieken, zo is de gedachte daarachter.

In het kader van het erfgoedjaar wordt ook aansluiting gezocht bij het programma van Leeuwarden- Friesland Culturele Hoofdstad van Europa 2018, dat zaterdag door het koninklijk paar wordt ingeluid.

De Europese Commissie gaf het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed het motto 'Erfgoed verbindt, Europa inspireert' mee.

Terug naar boven