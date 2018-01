Snel internet moet goedkoper: EU-boete dreigt voor Nederland

donderdag 25 januari 2018 , 16:12

BRUSSEL (ANP) - Nederland dreigt een forse boete te krijgen omdat een richtlijn die snel internet goedkoper moet maken nog altijd niet is omgezet in wetgeving. De Europese Commissie sleept Nederland daarom voor het Europees Hof van Justitie. Ze wil dat de rechters een boete van ruim 87.000 euro per dag opleggen. De eventuele boete geldt dan vanaf de dag van de uitspraak.

Het ministerie van Economische Zaken rekent erop een boete nog te kunnen afwenden. De Eerste Kamer moet de wetswijziging nog goedkeuren, maar dat hoeft niet meer veel tijd te kosten. ,,We doen er alles aan om de wet snel aangenomen te krijgen'', zegt het ministerie. ,,Maar dat moet natuurlijk wel netjes gebeuren.''

De betreffende richtlijn voor kostenreductie van breedband moet samenwerking bevorderen tussen partijen, zodat kabel- en glasvezelnetwerken efficiënter en goedkoper kunnen worden aangelegd. Nederland drong daar indertijd juist op aan.

De richtlijn had op 1 januari 2016 moeten zijn omgezet. In maart van dat jaar kreeg Nederland al een eerste aanmaning en zes maanden later een tweede.

Bulgarije, Oostenrijk en Luxemburg kregen dezelfde waarschuwing. Alleen de Bulgaren hebben het ook nog niet rond. Voor hen dreigt een boete van ruim 22.000 euro per dag. België en Slowakije werden eerder al voor het hof gesleept.

