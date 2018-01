EU-hof: geen massaclaim tegen Facebook

donderdag 25 januari 2018 , 10:23

Bron: LoboStudioHamburg - Flickr

LUXEMBURG (ANP) - De Oostenrijkse activist Maximilian Schrems mag het Ierse hoofdkantoor van Facebook als consument voor de Oostenrijkse rechter dagen, maar een massaclaim namens anderen is niet toegestaan. Dat heeft het Europees Hof van Justitie bepaald.

Volgens Scherms handelt Facebook onrechtmatig door gebruikers te volgen en informatie over hen verhandelen. Hij wordt daarin door meer dan 25.000 Facebook-gebruikers van over de hele wereld gesteund. Via een massaclaim wou de Oostenrijker een schadevergoeding van 500 euro per persoon van Facebook eisen. Die mogelijkheid is door de uitspraak van het hof van de baan.

Schrems was naar de Oostenrijkse rechter gestapt maar die vroeg het EU-hof om raad. De advocaat-generaal van het hof had in november al geadviseerd een massaclaim af te wijzen.

Op Twitter reageert Schrems dat hij ,,nu eindelijk Facebook in Wenen kan aanklagen''. Maar hij bekritiseert het EU-hof, dat volgens hem ,,niet eens probeert de aangevoerde argumenten precies te analyseren.''

Terug naar boven