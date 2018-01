Mijatovic wordt nieuwe mensenrechtenchef

woensdag 24 januari 2018 , 18:34

STRAATSBURG (ANP) - Dunja Mijatovic uit Bosnië en Herzegovina wordt de nieuwe mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa. De specialist in mediavrijheid en mensenrechten werd in Straatsburg verkozen boven de Fransman Pierre-Yves Le Borgn’ en de Sloveen Goran Klemencic.

Mijatovic volgt per 1 april de Let Nils Muiznieks op, die in 2012 de voorkeur kreeg boven Frans Timmermans. De Bosnische werkte eerder onder meer bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) als vertegenwoordiger voor vrijheid van de media.

De Commissaris voor de Mensenrechten treedt op als de mensenrechten in het gedrang komen in de 47 landen die zijn aangesloten bij de Raad van Europa. De organisatie, die losstaat van de EU, is vooral bekend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

