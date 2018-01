David Davis: 'EU-burgers niet uitgezet na brexit'

woensdag 24 januari 2018 , 15:07

Bron: European Commission

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Nederlanders die in Groot-Brittannië wonen, hoeven niet te vrezen dat ze uit het land worden gezet als de brexit uiteindelijk in werking treedt. Dat belooft de Britse minister David Davis tijdens een persconferentie.

Zelfs in het geval van een 'harde brexit', een uittocht van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden, belooft Davis dat EU-paspoorthouders niet uitgezet worden. ,,We zullen onder geen beding mensen gaan uitzetten". Uitzonderingen gelden voor criminelen en bedreigingen voor het land, aldus Davis.

Naar schatting wonen in het Verenigd Koninkrijk circa 3,7 miljoen EU-burgers. Volgens de Nederlandse ambassade zou het gaan om 100.000 tot 150.000 Nederlanders.

