Chipfabrikant Qualcomm vecht boete EU aan

woensdag 24 januari 2018 , 13:39

Bron: © European Union, 2016

SAN DIEGO (ANP) - Chipfabrikant Qualcomm gaat in beroep tegen de boete van bijna 1 miljard euro die de Europese Commissie heeft opgelegd wegens leveringsafspraken met Apple die niet door de beugel konden. Dat heeft het Amerikaanse technologiebedrijf in een reactie laten weten.

Brussel legde de boete op omdat Qualcomm Apple vijf jaar lang ongeoorloofde kortingen gaf in ruil voor exclusief gebruik van zijn chips in iPhones en iPads. Het bedrijf is het oneens met dat besluit en stapt daarom naar het Gerecht van de Europese Unie.

,,Wij hebben er vertrouwen in dat de overeenkomst niet in strijd was met EU-regels, of de concurrentie in de markt heeft verstoord ten nadele van onze Europese klanten'', aldus bedrijfsjurist en bestuurder Don Rosenberg. ,,Wij hebben een sterke zaak om het vonnis juridisch te laten toetsen en zullen dat proces onmiddellijk in gang zetten.''

Het bedrijf benadrukt dat de het besluit van de Europese Commissie geen gevolgen heeft voor licenties of voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Europese actualiteit in de klas Leer Europa een beetje beter kennen met het paspoortenspel, de grote klimaat- en Europaquiz of het onderhandelingsspel Lesideeën over de Europese Unie

Terug naar boven