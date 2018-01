EU schrapt acht belastingparadijzen van lijst

dinsdag 23 januari 2018 , 15:48

BRUSSEL (ANP) - De EU schrapt acht namen van de zwarte lijst voor belastingparadijzen. Dat zijn de ministers van Financiën in Brussel overeengekomen. Het gaat om Panama, Barbados, Grenada, de Verenigde Arabische Emiraten, Mongolië, Tunesië, Macau en Zuid-Korea.

Volgens minister Wopke Hoekstra is het doel van de in december opgestelde lijst van aanvankelijk zeventien landen buiten de EU, niet de lengte maar een middel om landen te bewegen maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Dat hebben de acht nu beloofd. Ze krijgen daar een jaar de tijd voor en verhuizen zolang naar een grijze lijst.

,,De zwarte lijst is dus een goed begin. Het werkt. Landen willen er niet op staan. Maar het kan en moet op termijn zonder meer beter.'' Hij denkt dan aan het instellen van sancties tegen de landen die op de zwarte lijst blijven of er later toch weer op worden gezet. Op de nieuwe zwarte lijst zijn nu alleen Amerikaans-Samoa, Bahrein, Guam, de Marshalleilanden, Trinidad en Tobago, Namibië, Palau, Saint Lucia en Samoa overgebleven.

De 'belastingschandpaal' betreft alleen niet-EU-landen en speciale gebieden die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet meewerken aan de strijd tegen belastingontwijking. De lijst wordt jaarlijks aangepast. De grijze lijst is bedoeld voor landen die nog niet voldoen aan de eisen van de EU maar hebben toegezegd dat voor 1 januari 2019 te zullen doen. ,,De praktijk moet uitwijzen of dit ook het geval zal zijn'', aldus Hoekstra.

Er staat nu een vijftigtal namen op de grijze lijst, waaronder Aruba, Curaçao, de Kaaimaneilanden, Zwitserland en Liechtenstein. Sint Maarten heeft uitstel gekregen vanwege de orkaan Irma.

Van verscheidene kanten in het Europees Parlement en uit de Europese Commissie is er kritiek op het gebrek van transparantie over de beoordeling en monitoring van belastingparadijzen. Ze willen dat bekend wordt gemaakt wat landen hebben beloofd om van de zwarte lijst af te komen.

Volgens Oxfam Novib zou, als de EU de criteria op zichzelf zou toepassen, er vier EU-landen op de zwarte lijst staan, waaronder Nederland.

