Athene krijgt laatste miljarden uit noodfonds

maandag 22 januari 2018

BRUSSEL (ANP) - Griekenland krijgt in februari 5,7 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Daarvoor moet het land wel ,,dringend" wat laatste puntjes op de i zetten. In het voorjaar kan dan nog een laatste miljard volgen, hebben de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) in Brussel besloten.

De Eurogroep riep Athene maandag op nu vaart te zetten met een aantal laatste maatregelen waarna het land uit het lopende steunprogramma kan. Dat begon in de zomer van 2015 en wordt naar verwachting in augustus afgerond.

Griekenland heeft dan talloze hervormingen doorgevoerd en zwaar bezuinigd. Het huishoudboekje is nu op orde en de groeiverwachtingen zijn positief. De in totaal 6,7 miljard euro is de laatste gunstige lening die nodig is om weer op eigen benen te kunnen staan en tegen normale tarieven op de financiële markten te kunnen lenen. Het land heeft sinds 2010 aan een financieel infuus gelegen. Zijn Europese schuld bedraagt 224 miljard euro.

De komende maanden wordt nog onderhandeld over schuldverlichting voor Griekenland.

