Koning bij zestigste verjaardag Benelux

BRUSSEL (ANP) - De staatshoofden van Nederland, België en Luxemburg zijn op 5 juni van de partij bij de viering van de zestigste verjaardag van het samenwerkingsverband tussen de drie landen. Jongeren worden dan in aanwezigheid van koning Willem-Alexander, de Belgische koning Filip en de Luxemburgse groothertog Henri speciaal in de schijnwerpers gezet.

Thomas Antoine, secretaris-generaal van de Benelux Unie, kondigde dat aan bij de aftrap van het Belgische voorzitterschap van de Benelux in 2018. ,,Er schuilt nog veel potentieel in de Benelux.''

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders noemde de verjaardag ,,een zeer belangrijk moment voor de drie landen’’. ,,We hebben een ambitieuze agenda om een voortrekkersrol te blijven spelen als laboratorium van de Europese Unie’’, aldus de bewindsman.

De rode draden zijn digitalisering en duurzame ontwikkeling. ,,We willen samen een intelligent vervoerssysteem ontwikkelen, de kringloopeconomie ondersteunen, werken aan de energietransitie, opnieuw onderhandelen over het politiesamenwerkingsverdrag en sociale dumping bestrijden.’’ In breder verband ziet Reynders veel belang in het aantonen van de meerwaarde van regionale integratie.

