Nederlands kabinet zeer bezorgd om Turkse actie in Syrië

maandag 22 januari 2018 , 18:12

Bron: flickr/Kennisland

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet is ,,zeer bezorgd" over het Turkse militaire offensief in de Noord-Syrische regio Afrin. Er waren beschietingen met artillerie en luchtaanvallen en ook zijn Turkse militairen het buurland binnengetrokken. Het Turkse optreden is gericht tegen de Syrisch Koerdische milities, die zich Volksbeschermingseenheden (YPG) noemen.

Nederland roept Turkije op ,,grote terughoudendheid" te betrachten, schrijft minister Halbe Zijlstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. ,,Verdere onrust in een al zeer complexe en fragiele regio moet zo veel als mogelijk vermeden worden om de internationale inzet en strijd tegen ISIS niet in het geding te laten komen, om onschuldige burgers te ontzien en om verdere vluchtelingenstromen te vermijden."

In NAVO-verband zal Nederland om opheldering over de actie vragen, indien Turkije niet meer informatie geeft over de operatie. Het kabinet zal dan aandringen op ,,proportionaliteit en grote terughoudendheid". De kwestie wordt maandag ook besproken in de VN-Veiligheidsraad, waarvan Nederland tijdelijk lid is.

,,Syrië is een land met al genoeg problemen'', lichtte Zijlstra toe na overleg met zijn EU-collega's in Brussel. ,,Hoofddoel van de coalitie is de bestrijding van ISIS en als Turkije dan weer Koerden gaat bestrijden, gaat dat niet helpen. Turkije heeft het recht op zelfverdediging, maar echt zeer terughoudend en het grootschalige ingrijpen wat nu lijkt plaats te vinden, daar is de Nederlandse regering zeer bezorgd over. Want dit soort zaken moeten we in een bondgenootschap niet hebben.''

Zijlstra hoopt snel van zijn Turkse collega te vernemen wat de precieze plannen zijn en roept het land op ,,zo snel mogelijk af te schalen''. Ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini liet weten ,,bijzonder ongerust" te zijn over de Turkse aanval.

