Minister Schouten overlegt met Frankrijk over pulsvissers

maandag 22 januari 2018 , 16:59

gewijzigd

DEN HAAG (ANP) - Om de Nederlandse pulsvisserij te redden, voert minister Carola Schouten (Landbouw) overleg met de grootste tegenstanders op Europees niveau, de Fransen. Ze sprak zaterdag met haar Franse collega en wil heel binnenkort opnieuw met hem om de tafel.

Schouten hoopt de Fransen alsnog te kunnen overtuigen van de voordelen van het pulsvissen als duurzame manier van vissen. ,,We zullen alle wegen bewandelen die we hebben'', samen met de pulsvissers zelf, zo zei de bewindsvrouw na crisisberaad met de vissers. Volgens haar is het kabinet vastberaden ,,op alle niveaus'' op te komen voor de vissers.

De vertegenwoordigers van de pulsvisserij en Schouten spraken over het mogelijke gevolgen, nadat het Europees Parlement vorige week voor een verbod op het pulsvissen had gestemd. Het verbod volgde op een felle lobby onder Franse leiding. Bij pulsvisserij worden vissen met stroomstootjes opgeschrikt en zo het net in gedreven. Volgens tegenstanders is de methode schadelijk voor vis en milieu en een oneerlijke vorm van concurrentie voor kleinere vissers.

,,De situatie is uiteraard niet makkelijker geworden. We staan met 1-0 achter'', aldus Schouten na het oordeel van het Europees Parlement. Volgens de minister is het pleit verloren op sentimenten, niet op feiten. Het parlement, de lidstaten en de Europese Commissie in Brussel gaan nu met elkaar overleggen over de volgende stap, en of er daadwerkelijk een verbod moet komen. ,,Ik moet nu zorgen dat we gewoon de goede stappen gaan zetten'' om de voordelen te benadrukken, aldus de minister.

Schouten verwierp de kritiek dat de vissers zijn doorgeschoten met de pulsvisserij, die uitsluitend als experiment was toegestaan. ,,Al die vergunningen zijn in overleg met Europa vastgesteld'', benadrukte ze.

Voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond was tevreden over het gesprek met Schouten. ,,De minister heeft aangetoond dat ze strijdbaar is, maar ook realistisch. We hebben het hele kabinet achter ons'', aldus Nooitgedagt. Voor de campagne tegen de pulsvisserij heeft hij nog steeds geen goed woord over. ,,Ze hebben met leugen, list en bedrog het Europees Parlement op een voet gezet alsof wij verkeerd bezig zijn. Ik zou zeggen, fake news.''

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven