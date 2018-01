Italiaan nieuwe parlementsvoorzitter Raad van Europa

maandag 22 januari 2018 , 14:39

© HÃ¥kan Dahlström

STRAATSBURG (ANP) - De Italiaan Michele Nicoletti is de nieuwe voorzitter van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Bij de verkiezing in Straatsburg was hij de enige kandidaat.

De Raad van Europa ziet toe op democratie en mensenrechten en telt 47 lidstaten, waaronder Rusland en Turkije. De organisatie staat los van de EU. De Russen sturen sinds 2014 geen afgevaardigden meer naar de zittingen. Nicoletti (61) zei in zijn aanvaardingstoespraak dat te betreuren, maar de dialoog met Russische parlementariërs gaat volgens hem door.

De vorige voorzitter, de Spaanse senator Pedro Agramunt, stapte in oktober op. Hij wordt er onder meer van beschuldigd niet te hebben opgetreden tegen parlementariërs die steekpenningen ontvingen om minder kritisch te rapporteren over de mensenrechten in Azerbeidzjan. Ook een ontmoeting in Syrië met president Assad schoot in het verkeerde keelgat.

Agramunt werd tijdelijk opgevolgd door Stella Kyriakides uit Cyprus. Zij beloofde, evenals Nicoletti, op te treden tegen corruptie binnen de Raad van Europa.

Terug naar boven