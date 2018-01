Abbas vraagt EU-landen om erkenning Palestina

maandag 22 januari 2018 , 16:27

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP) - De lidstaten van de Europese Unie zouden Palestina als staat moeten erkennen, met als hoofdstad Jeruzalem. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft die oproep in Brussel gedaan voorafgaand aan een werklunch met de 28 EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Erkenning zou de hoop van het Palestijnse volk op vrede levend houden, aldus Abbas, die hoopt dat de EU als ,,belangrijkste internationale partner en echte vriend’’ een sterkere rol gaat spelen in het vredesproces. De president zei ,,vastberaden’’ te zijn Gaza en Westbank te herenigen onder centraal Palestijns bestuur, met Jeruzalem als hoofdstad.

Abbas beloofde tegen terrorisme te blijven strijden. Hij zei dat de Palestijnen zich zullen houden aan de verdragen met Israël en riep Tel Aviv op hetzelfde te doen.

EU-buitenlandchef Federica Mogherini herhaalde het Europese standpunt: een tweestatenoplossing met Jeruzalem als hoofdstad van beide landen. De ministers maakten dat vorige maand al duidelijk aan de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die toen op bezoek was.

Negen EU-landen, waaronder Zweden en Polen, hebben Palestina erkend. De EU en veel andere lidstaten willen erkenning afhankelijk maken van een vredesregeling. De Franse minister Jean-Yves Le Drian bepleitte dat er in de tussentijd een samenwerkingsakkoord tussen de EU en de Palestijnen komt.

Volgende week organiseren de EU en Noorwegen een donorbijeenkomst in Brussel, waarbij ook de financiering van UNRWA, het VN-agentschap dat Palestijnse vluchtelingen helpt, aan de orde komt. De VS hebben hun steun daaraan gehalveerd. In reactie hebben onder meer Nederland en België hun bijdrage versneld overgemaakt. Mogherini zei dat de Palestijnen ,,in deze kritieke tijden'' kunnen rekenen op voortzetting van de financiële steun.

