Meer Noord-Koreanen op sanctielijst EU

maandag 22 januari 2018 , 12:58

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie heeft nog eens zeventien Noord-Koreanen een reisverbod naar Europa opgelegd. Ook zijn hun banktegoeden bevroren. Op de Europese sanctielijst staan nu 58 namen en tien instellingen, naast 79 mensen en 54 organisaties op de zwarte lijst van de VN.

De strafmaatregelen moeten de druk verhogen op het regime in Pyongyang om zich te houden aan de VN-veiligheidsraadresoluties over het raket- en nucleaire programma. Van de nieuwe mensen op de lijst is vastgesteld dat ze zich bezighouden met illegale handel of smokkel om de sancties te omzeilen. Zij opereren vanuit landen als China, Angola, Maleisië en Egypte.

In oktober stelden de EU-ministers van Buitenlandse Zaken al een verbod in op investeringen in Noord-Korea en op de verkoop van ruwe olie en aardolieproducten. Ook werden restricties opgelegd aan Noord-Koreaanse werknemers in de EU.

