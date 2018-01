Polen nodigt Timmermans uit voor 'diepgaande discussie'

maandag 22 januari 2018 , 10:39

BRUSSEL (ANP) - Na twee jaar van vruchteloze pogingen lijkt de politieke dialoog tussen Frans Timmermans en de Poolse regering over de rechtsstaat eindelijk op gang te komen. Na een eerste gesprek tussen de vicevoorzitter van de Europese Commissie en minister van Buitenlandse Zaken Jacek Czaputowicz in Brussel nodigde de bewindsman Timmermans uit om de ,,diepgaande discussie'' in Polen te vervolgen. De Nederlander liet weten uit te zien naar het voorzetten van de gesprekken in Warschau en Brussel.

Vanwege de politieke controle die de Poolse regering uitoefent op de rechterlijke macht stelde Timmerman vorige maand voor de zwaarste EU-procedure tegen Polen in te zetten. Als de lidstaten hiermee instemmen, kan dat ertoe leiden dat Polen zijn stemrecht in de EU tijdelijk wordt ontnomen.

Het eerste gesprek ging vooral over de interpretatie van het principe van de rechtsstaat, aldus Czaputowicz, die zei de dialoog te willen intensiveren. Tegelijkertijd benadrukte hij de noodzaak om de Poolse rechtspraak te hervormen. Hij stelde voor onderwerpen waarover zorgen zijn op expertniveau te bespreken.

