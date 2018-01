Weer Brits pleidooi voor EU-handelsakkoord

zondag 21 januari 2018 , 13:25

Bron: The Council of the European Union

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Britse ondernemers zijn als de dood dat het land straks de Europese Unie verlaat zonder dat er een handelsakkoord is afgesloten. De Britse ondernemersvereniging Confederation of British Industry doet er alles aan dat te voorkomen en pleit andermaal voor een allesomvattende douane-overeenkomst die voorziet in een tariefvrije handel in goederen na de brexit.

Onderdeel zijn van een douane-unie met de EU is volgens de ondernemersorganisatie waardevoller dan het sluiten van handelsovereenkomsten met welk land dan ook. Ook vanuit de farmaceutische industrie klinkt de roep om een akkoord. ,,Elke wijziging van de bestaande douaneregels zal chaos aan de grens creëren met schadelijke vertragingen tot gevolg", zo klinkt het. ,,Patiënten zijn uiteindelijk de dupe."

De Britse premier Theresa May mikt nog altijd op een volledig vertrek uit de EU. Daarmee zou ze haar handen vrij hebben om nieuwe handelsakkoorden te sluiten met landen als de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland. Volgens brexit-voorstanders binnen haar partij wint het Verenigd Koninkrijk aan kracht door uit de EU te stappen.

