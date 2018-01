Nijmegen dit jaar duurzame hoofdstad Europa

zaterdag 20 januari 2018 , 10:00

NIJMEGEN (ANP) - Nijmegen is dit jaar de duurzame hoofdstad van Europa. Een Europese jury heeft de Gelderse stad de Green Capital Award toegekend, omdat ,,Nijmegen als geen ander in staat is om inwoners, bedrijven en overheid bij elkaar te brengen onder de noemer van een groene stad'', zo staat in het juryrapport. De festiviteiten gaan dit weekeinde van start met Wondertuin, een festival vol groene en duurzame evenementen in het centrum van de stad.

De Green Capital Award is een wisseltrofee, die sinds 2008 door de EU wordt uitgereikt. Eerder waren onder andere Stockholm en Hamburg groene hoofdstad van Europa. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls is trots op de erkenning: ,,Deze prijs is te danken aan een enthousiaste groep ‘groene doeners’ die ervoor zorgen dat onze stad steeds duurzamer wordt. Zij bewijzen dat een betere wereld bij jezelf begint. Bij je gezin, je eigen buurt. Bij je werkplek, je eigen bedrijf.'' Zaterdagmiddag zijn staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en EU-commissaris Karmenu Vella bij de officiële plechtigheid.

Het hele jaar staat Nijmegen bol van de groene activiteiten. Het ministerie van Infrastructuur houdt er een congres over duurzame binnenvaart, de Vierdaagsefeesten - nu al het duurzaamste grote evenement van Nederland - doen er nog een schepje bovenop en op de Waalkade start in februari een spel met prullenbakken, gemaakt van gejut rivierafval.

Wondertuin heeft dit weekeinde plaats in en rond een speciaal gebouwd paviljoen bij het Valkhof in Nijmegen. Onder meer oud-politicus Jan Terlouw en ruimtevaarder André Kuipers komen spreken. Er is kunst, muziek, film en debat. Zaterdagavond speelt de Belgische theatergroep Tol een voorstelling in kooien hoog in de lucht.

