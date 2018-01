Fipronilrel: België ruimde 1,9 miljoen kippen

zaterdag 20 januari 2018 , 8:03

BRUSSEL (ANP/Belga) - In België zijn vanwege het fipronilschandaal 1,9 miljoen kippen geruimd en ruim 77 miljoen eieren vernietigd. Dat stelt federaal minister Denis Ducarme (Landbouw), die in een interview met de krant La Dernière Heure concludeert dat voedselveiligheidsdienst FAVV zijn werk ,,uitstekend'' heeft gedaan.

,,Ter vergelijking: in Nederland zijn er nog eieren met fipronil en maar liefst een honderdtal bedrijven is er nog steeds gesloten", aldus Ducarme. De minister maakte ook bekend dat de Europese Commissie toestemming heeft gegeven om 15 miljoen euro uit te trekken voor steun aan de getroffen pluimveehouders in zijn land.

Het fipronilschandaal was ook in Nederland afgelopen zomer groot nieuws, hoewel de aangetroffen hoeveelheid van de verboden stof in eieren geen gevaar voor de volksgezondheid vormde. Pluimveehouders hadden op grote schaal een bedrijf ingehuurd dat opvallend goede resultaten bij de bestrijding van bloedluis had geboekt. Later bleek dat dit bedrijf daarvoor fipronil gebruikte.

Ook redacteur worden van deze site? Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven