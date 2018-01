Milieuministers op EU-matje om vieze lucht

vrijdag 19 januari 2018 , 13:37

BRUSSEL (ANP) - EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu) roept negen lidstaten op het matje omdat de luchtkwaliteit in hun land onder de maat blijft. Hij heeft de milieuministers uitgenodigd voor een bijeenkomst dinsdag in Brussel om ze tot snelle actie te manen.

Het gaat om Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Tsjechië, Hongarije, Roemenië, Slowakije en Groot-Brittannië. ,,Ouders van een kind met bronchitis of met een longziekte willen snel verbetering. Actieplannen die tien of twaalf jaar duren of ineffectieve plannen zijn nutteloos'', aldus Vella.

Tegen al deze landen is Brussel al inbreukprocedures begonnen omdat de luchtvervuiling er boven de wettelijke EU-limieten uitkomt. Die procedures kunnen eindigen bij het Europees Hof van Justitie maar nemen jaren in beslag. Dat hoopt Vella te voorkomen door de negen landen aan te zetten er nu daadwerkelijk iets aan te doen.

Volgens de commissie kampen 23 van de 28 lidstaten met te hoge concentraties stik- en fijnstof in de lucht. Bulgarije en Polen zijn daarvoor al voor het EU-hof gesleept.

