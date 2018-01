Europese Commissie wil meer concurrentie bij afhandelen pinbetaling

donderdag 18 januari 2018 , 12:15

Bron: © European Union, 2016

BRUSSEL (ANP) - Winkeliers, webshops en restaurants krijgen meer keuzemogelijkheden voor de afhandeling van elektronische betalingen. Zij kunnen vanaf 7 februari het voor hen meest geschikte bedrijf kiezen voor de afwikkeling. Dat moet leiden tot lagere transactiekosten, waarvan consumenten volgens de Europese Commissie kunnen profiteren.

Banken en andere instellingen die betaalpassen uitgeven moeten de afhandeling van betalingen op basis van een EU-verordening uit 2015 al onafhankelijk van de rest van hun activiteiten laten uitvoeren. Dat wordt nu aangescherpt. De afwikkelingsvergoeding die ze mogen vragen is al aan een maximum gebonden.

,,De nieuwe regels zullen meer concurrentie brengen bij het afhandelen van kaartbetalingen, wat de kosten verder moet reduceren ten gunste van consumenten en winkeliers’’, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging). De regeling geldt ook voor betalingen bij bijvoorbeeld webshops en restaurants.

De regels zullen in Nederland niet direct voor veranderingen zorgen. In Nederland wordt, anders dan in veel andere landen, met een vast bedrag voor pintransacties gerekend. Volgens Detailhandel Nederland zijn de kosten al zeer laag in vergelijking met andere landen.

De uitzondering loopt nog tot eind 2020. Als daarna de Europese richtlijnen worden gevolgd zal ook Nederland met percentages per betaling gaan werken. Vooral bij grotere aankopen gaat de prijs voor een pintransactie dan omhoog en daarmee de kosten voor winkeliers.

